“Il futuro degli ex somministrati Arpal è meno buio: siamo al lavoro, infatti, per non rendere vana la loro esperienza nell’agenzia. E’ quanto emerso nel corso dell’audizione in Sesta commissione da me richiesta ed alla quale hanno partecipato il direttore di Arpal, dott. Gianluca Budano ed il dott. Giuseppe Lella del Dipartimento politiche del lavoro”. Lo afferma il capogruppo di CON, Alessandro Leoci che si è fatto portavoce dei numerosi ex somministrati dell’Agenzia preoccupati del loro futuro lavorativo.

“Dall’audizione è emersa una notizia positiva – prosegue Leoci – perché il direttore Budano ha annunciato che Arpal è al lavoro con la Task force sull’occupazione ed i settori legali di Regione e Agenzia per verificare la possibilità di riconoscere l’esperienza acquisita da questi lavoratori. Si sta cercando, quindi, di dare la possibilità a tutti quelli che abbiano acquisito esperienza lavorativa nei centri per l’impiego in particolare, di poter accedere ad una prova concorsuale ad essi rivolta. Ovviamente, parliamo di una prova aperta a tutto il territorio nazionale, e non solo per i pugliesi, e che possa interessare una platea di soggetti accomunati dagli stessi requisiti.

“Al dott. Budano e a tutte le forze che sono al lavoro su questa problematica – conclude il capogruppo di CON, Alessandro Leoci – va il mio ringraziamento per la disponibilità dimostrata e sin da ora mi dichiaro pronto, nel limite dei miei compiti, ad affiancarli in un percorso che va incontro a questi pugliesi, per lo più giovani, alla ricerca di un futuro lavorativo più stabile”.