Il capogruppo di CON alla Regione Puglia, Alessandro Leoci, esprime grande soddisfazione per l’inaugurazione della nuova sede dell’Avis di Carovigno e per l’importante passo avanti rappresentato dal via libera della ASL Brindisi alla realizzazione di un centro fisso per la donazione di sangue, che sarà ospitato nella sede del distretto socio-sanitario n° 3 con sede a Carovigno.

“La nuova sede dell’Avis – afferma Leoci – rappresenta un luogo simbolo di solidarietà e generosità. La comunità ha dimostrato ancora una volta grande sensibilità verso la cultura della donazione, un gesto che salva vite e che oggi trova una casa più funzionale e accogliente per tutti i donatori e i volontari. Questa nuova sede è un punto di riferimento fondamentale per l’intera area e offrirà ancora maggiori opportunità per chi vuole contribuire con il proprio gesto di solidarietà a salvare altre vite.

“Un altro grande traguardo importante- ha aggiunto il consigliere- è il via libera del direttore generale della ASL Brindisi, dott. Maurizio De Nuccio, alla realizzazione del centro fisso per la donazione di sangue. Questo nuovo centro, che sorgerà all’interno del distretto socio-sanitario di Carovigno, permetterà di rendere la donazione di sangue più accessibile, comoda e costante per tutti i cittadini della zona. “Il centro – conferma il consigliere regionale Leoci -, che sarà operativo nei prossimi mesi, rappresenta un passo decisivo per migliorare l’autosufficienza ematica della nostra regione e ridurre la necessità di spostamenti per i donatori. Si tratta del risultato di un lavoro sinergico tra istituzioni, Asl e il volontariato, un esempio di collaborazione che dimostra come insieme si possano raggiungere obiettivi concreti e benefici per tutta la comunità.

“L’inaugurazione della nuova sede Avis e la creazione del centro fisso per la donazione di sangue a Carovigno – prosegue il capogruppo di CON alla Regione – sono solo alcuni degli interventi che dimostrano l’impegno costante del governo regionale guidato dal governatore Michele Emiliano, nel garantire una sanità più vicina e accessibile a tutti, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio e di promuovere comportamenti virtuosi per la salute collettiva. Un ringraziamento sincero, oltre che ai vertici della Asl, alla dottoressa Miccoli ed ai responsabili del distretto socio-sanitario va a tutti i volontari dell’Avis, ed a tutti coloro che contribuiscono, ogni giorno, a rendere possibili questi importanti progetti. La donazione di sangue – conclude Alessandro Leoci – è un atto che unisce e che ci rende una comunità più forte. Continuerò a lavorare per sostenere e migliorare questi servizi fondamentali per la nostra Puglia.”