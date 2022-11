Auditorium “Cinzia Zonno” del Liceo Marzolla di Brindisi. Si è parlato stamane di Cyber Risk e di come prevenirli, referenti le funzioni strumentali PTOF, Prof.sse Carluccio Elisabetta e Franco Daniela, oltre al Prof. Massimiliano Gemma, Referente di Educazione Civica. Per i nativi digitali, assai spesso in contatto con i media, i rischi della rete sono tanti e i fenomeni di cyberbullismo anche. Allora educare alla cittadinanza digitale è necessario ed urgente, tant’è che questa è una finalità educativa prioritaria della scuola, che accoglie anche il dettato di Agenda 2030. Webinar dal titolo “Prevenire e gestire i Cyber Risk”, nell’ambito del Progetto “Giovani ambasciatori per la cittadinanza digitale”: un momento di informazione, di riflessione, confronto, sì, perché, a seguire, dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, di Elisabetta Scala, Vicepresidente Moige, del Referente Enel istituzionale e il webinar, c’è stato l’intervento e il dialogo con e tra gli alunni, moderato dalla Dott.ssa Elvira Dalò, pedagogista ed educatrice ANIPED. Impegnata nell’attività anche la Prof.ssa Chiarastella Grande, animatrice digitale. Si è continuato, concretamente e coerentemente, a percorrere la strada intrapresa nei precedenti anni scolastici, a lavorare per fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, per ridurre, oltre ai rischi del cyberbullismo, disuguaglianze e difficoltà nella “comunicazione digitale”.

Nella foto: La Dott.ssa Dalò e la Prof.ssa Grande in auditorium con gli alunni delle classi prime e seconde.