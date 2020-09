Dopo la sosta estiva, la Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi riaccende i motori in vista del nuovo anno accademico 2020/21. A chi volesse intraprendere un percorso di studi viene offerta la possibilità di effettuare una lezione prova gratuita dal 15 al 30 settembre per uno dei corsi disponibili: Violino, Violoncello, Flauto Traverso, Chitarra Classica, Clarinetto, Pianoforte Classico, Canto Lirico, Junior Music Course (Corso musicale di base su tastiera per bimbi di 4 e 5 anni in compagnia di mamma o papà), Canto Moderno, Pianoforte Moderno, Saxofono, Pianoforte Jazz, Clarinetto Jazz, Batteria, Basso Elettrico, Chitarra Moderna (Pop-Rock-Metal), Laboratorio Teatrale.

Nel corso dell’anno saranno attivati i Laboratori di Ensemble Orchestrale, Musica Pop-Rock-Metal, Improvvisazione jazz, Ensemble di Percussioni.

L’iniziativa è destinata ai nuovi visitatori per conoscere da vicino una realtà attiva da ventisette anni sul territorio nell’ambito della formazione musicale/teatrale.

“Abbiamo optato per questa soluzione nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti – spiega il direttore della Frescobaldi Camillo Fasulo – in generale, è nostro interesse che la scelta di ogni nuovo studente non sia frutto del capriccio di un momento, ma sia ponderata. Il compito dei nostri insegnanti è finalizzato a impartire lezioni di tecnica e teoria musicale e, allo stesso tempo, ad accrescere il bagaglio degli allievi con lo spirito creativo, il rigore, la logica e la sensibilità che questa straordinaria arte può sviluppare. Lo stesso vale per i corsi di Teatro. La scommessa della Frescobaldi si rinnova ancora per “intercettare” al meglio la passione di molti giovani brindisini e della provincia”.

La Scuola Frescobaldi è l’unica a Brindisi convenzionata con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce per lo svolgimento del quinquennio di formazione per l’ammissione ai corsi dello stesso Conservatorio. Dal 1993, diffonde la cultura musicale utilizzando e collaborando con tutte le espressioni artistiche operanti nel territorio di Brindisi attraverso il metodo della Yamaha Music School recentemente riconosciuto dal Miur come ente accreditato per la formazione.

Per fissare un appuntamento è possibile chiamare i numeri 339.1307270 / 388.9266741 o visitare il sito internet www.scuolafrescobaldi.it.