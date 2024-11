Da lunedì 18 novembre parte un nuovo ciclo di lezioni di cucina presso il Casolare delle Tenute Parco Piccolo a Carovigno.

Si inizia con la pizza cooking class alle ore 17:30, in cui la cuoca Sara Leone guiderà i partecipanti nella realizzazione del piatto più amato, la pizza. Accorgimenti, piccoli segreti e buone abitudini per preparare in casa una pizza buona, salutare e fatta con gli ingredienti del luogo, a km zero.

Le prossime cooking class riguarderanno la pasta fresca con la preparazione delle orecchiette, in programma domenica 24 ottobre alle ore 10:30, i dolci tipici della tradizione lunedì 9 dicembre alle ore 17:30 e la lezione dedicata alla pasta ripiena domenica 15 dicembre alle ore 10:30.

A seguito della lezioni si potranno degustare le preparazioni e chi vorrà potrà inoltre intrattenersi negli assaggi guidati dell’ olio extra vergine di oliva novello.

Si potrà inoltre trascorrere una Domenica al Casolare il prossimo 24 dicembre in cui saranno realizzati workshop natalizi in collaborazione con Clarì Allestimenti, che guiderà i partecipanti nella realizzazione di una tavola perfetta, di ghirlande e centrotavola natalizi.

La prenotazione alle attività è obbligatoria al num. 333 8968642.