Per dare corso alla “Giornata internazionale contro il consumo ed il traffico illecito di droga”, Fratelli d’Italia ha deciso scendere in piazza con l’iniziativa “Liberi dalla droga – Mai schiavi”, per ribadire il convinto NO ad ogni forma di droga, un veleno sempre più diffuso tra i giovani, e non solo, fonte principale di guadagno della criminalità organizzata.

Lunedi 28 giugno saremo a Brindisi sul Lungomare Regina Margherita dalle ore 20,30 e sarà l’occasione per ribadire l’impegno costante di Fratelli d’Italia per la vita libera dalle droghe e da ogni forma di dipendenza patologica, senza se e senza ma, a difesa della vita e della libertà. La nostra vuole essere una campagna di sensibilizzazione e di informazione sulla reale pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle misure di contrasto proposte da Fratelli d’Italia restituendo verità circa le fake news diffuse da chi sostiene la liberalizzazione delle droghe.

“La lotta alla droga è un tema che contraddistingue la nostra attività politica ed è per questo che lunedì saremo in strada, così da lanciare il nostro appello ai giovani e meno giovani” sostiene Luigi Caroli, Commissario Provinciale e Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia. “Siamo stanchi di dover prendere atto della consueta strage di innocenti in continuo aumento. Chi inneggia alla “legalizzazione” contribuisce a normalizzare la questione droga e a rendere tutto drammaticamente “consueto”. L’uso di sostanze tra i minori, che dichiarano di fare uso di sostanze illegali, è più che raddoppiato negli ultimi anni. Una droga, sia essa leggera o pesante, è sempre droga: devasta, fa male, uccide.”.