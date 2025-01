Importante novità per il Liceo Artistico “E. Simone” di Brindisi!

Dal nuovo anno scolastico 2024-25 sarà attivata la curvatura Management Culturale.

L’idea nasce dall’esigenza di rispondere in modo mirato alle richieste del territorio brindisino, integrando sapientemente competenze artistiche con capacità gestionali e organizzative e fornendo agli studenti strumenti utili per operare nel settore culturale.

Il turismo, che è leva strategica dell’economia, parte proprio dalla valorizzazione del territorio in ambito storico, artistico, culturale.

Seguendo questa naturale vocazione del nostro territorio, che tanto interesse desta in ambito nazionale e internazionale, il Liceo ‘Simone’ si prefigge l’obiettivo di formare professionisti capaci di ideare, progettare e gestire eventi favorendo la creazione di nuove opportunità lavorative mediante profili spendibili e assai richiesti nel tessuto economico.

Questa nuova curvatura rappresenta un ampliamento significativo della tradizionale offerta formativa del Liceo, che da anni costituisce un faro culturale del territorio, arricchendo il percorso scolastico con competenze trasversali in ambito umanistico e gestionale. Progetti culturali che guardano al territorio, collaborazioni strategiche, mostre, concerti, eventi curati con maestria e successo da docenti e studenti, da anni sono un elemento pregnante del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano. Non una improvvisazione estemporanea, dunque, ma una curvatura che nasce da un sostrato maturo, che rappresenta un naturale arricchimento del percorso di studi, in particolare degli indirizzi di Grafica e Scenografia del Liceo Artistico “E. Simone” di Brindisi, i quali vantano una consolidata e pregevole esperienza negli anni grazie alla fusione integrata di competenze artistiche, umanistiche, storiche che il Curricolo del Polo liceale contempla.

Gli studenti di Grafica acquisiranno un ruolo fondamentale nella promozione degli eventi culturali come manager culturali a partire dalle peculiarità dell’Indirizzo, che punta alla progettazione visiva degli spazi espositivi come dei messaggi di diffusione e dei materiali di comunicazione, digitali e cartacei, in lingua madre e in lingua straniera, passando per le strategie di branding e per le conoscenze storiche e artistiche, nonché di settore prettamente legislativo. La consolidata preparazione che fornisce l’indirizzo di Scenografia del Liceo Artistico ‘Simone’ , esistente già da tempo nella provincia di Brindisi, e che vanta esperienze di successo in collaborazione con realtà importanti a livello locale e regionale, unita alla nuova curvatura del management culturale permetterà ai suoi diplomati di diventare imprenditori di se stessi in grado di curare eventi dalla macroprogettazione fino agli allestimenti dei setting, nei luoghi fondamentali della cultura e dello spettacolo.

Una nuova importante sfida che non solo rispecchia la crescita culturale di una città, Brindisi, candidata anche a Capitale della cultura, ma che amplia significativamente il profilo in uscita degli studenti con una curvatura verso la quale il Liceo ha maturato già una predisposizione innata.

E così il Liceo Artistico ‘Simone’ mira a diventare sempre più un punto di riferimento per la formazione di figure professionali capaci di contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale, con rilevanti ricadute nel mercato del lavoro che sempre più spesso richiede figure nuove e capaci di mettersi in gioco.