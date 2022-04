Con la partecipazione all’evento inaugurale del MESSAPIA Vela Lab, svolto lunedì 11 aprile nella sede «De Marco» di Brindisi, si è concluso l’articolato e significativo impegno della sezione brindisina della Lega Navale Italiana per la GIORNATA NAZIONALE DEL MARE 2022. Tanti eventi vissuti all’esterno e soprattutto nella propria sede, con il diretto coinvolgimento del presidente Salvatore Zarcone, dei componenti del Consiglio direttivo e delle varie figure tecniche della sezione, dalla scuola vela a quella di canottaggio. Da sottolineare la presenza di tanti giovani studenti che hanno potuto scoprire l’affascinante mondo della vela e soprattutto consolidare il rapporto con il mare.

Le attività si sono sviluppate nel corso di quattro giornate: la prima con lo stesso Istituto «Ferraris-De Marco-Valzani» Polo MESSAPIA con il workshop «Vocazione del territorio e professioni del mare»: interventi di Antonio Balsamo, in qualità di maestro d’ascia, e Antonio Romanelli in rappresentanza del Circolo Remiero. Mercoledì 6 aprile, nella sede della LNI, evento riservato alle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi: avvicinamento agli sport acquatici e al diporto nautico e in particolare scuola vela e lezione teorica a cura degli istruttori della LNI.

Venerdì 8 aprile, sempre nella sede della LNI, evento con le quinte classi Istituto Comprensivo Casale: avvicinamento agli sport acquatici e al diporto nautico. In particolare: scuola canottaggio / lezione teorica a terra a cura degli istruttori. Sabato 9 aprile, ancora nella sede della LNI, evento con le classi dell’Istituto Comprensivo Bozzano: avvicinamento agli sport acquatici e al diporto nautico con la formazione di due gruppi di studenti dello stesso Istituto: scuola canottaggio e lezione teorica a terra a cura degli istruttori della LNI, che hanno fornito elementi di base e hanno illustrato i vantaggi della pratica di questo sport; gara a terra con l’uso dei vogatori elettronici della LNI.

Infine, dopo l’evento MESSAPIA Vela Lab, nella stessa giornata di lunedì 11 aprile partecipazione della sezione alla «Via Crucis a mare» con imbarcazioni messe a disposizione dai soci della LNI.

Il presidente Salvatore Zarcone è particolarmente soddisfatto dell’impegno profuso e dei risultati conseguiti, tali da rimarcare il ruolo della LNI Brindisi nel contesto cittadino sia per le attività di carattere sportivo che per quelle socio-culturali.