Il Lions Club Fasano, presieduto da Felice Lanzisera, ed il Leo Club Fasano, presieduto da Angela Pistola, domenica 24 novembre 2024 saranno impegnati in una intensa giornata in favore della salute dei cittadini con screening gratuiti di grande utilità per prevenire il diabete e le problematiche relative all’udito ed all’ipertensione.

La sessione gratuita di screening per diabete ed ipertensione sarà effettuata dalle ore 8.00 alle ore 11,30, nella sede del “Comitato feste patronali” in Largo San Giovanni Battista a Fasano, con test per la misurazione della glicemia, controllo della pressione, misurazione circonferenza vita e peso. Sarà anche somministrato un questionario utile a conoscere lo stile di vita di chi si sottopone al controllo, per offrire loro suggerimenti per la prevenzione di malattie metaboliche e cardiache.

Gli interessati, per la misurazione della glicemia, dovranno sottoporsi al controllo a digiuno.

L’attività sarà effettuata grazie alla collaborazione di Enzo Palmisano (medico otorinolaringoiatra) e Roberto Iachetti Amati (medico ginecologo), entrambi soci del Lions Club Fasano, e Benedetto Legrottaglie (infermiere professionale).

L’attività di prevenzione del diabete, a cui il Lions International dedica grande attenzione, è suggerita per tutta la popolazione asintomatica al fine di indirizzare verso medici qualificati, per un’ulteriore ed approfondita valutazione, tutti quei soggetti che dal controllo dovessero risultare a rischio nello sviluppare la malattia diabetica.

Il controllo gratuito dell’udito, nella stessa sede ed agli stessi orari, sarà realizzato grazie alla collaborazione offerta da Vincenzo Amenduni, audiometrista della “Amplifon”.

Collaboreranno anche le associazioni AVIS ed ANT, sezioni di Fasano, e “Il Girasole di Mari”, associazione fasanese che fa riferimento all’AIL di Brindisi, le quali offriranno informazioni ai cittadini sulle loro iniziative.

