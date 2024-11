Brindisi, domenica 24 novembre 2024, dalle 09.00 alle 17.00, presso l’Istituto Tecnico Carnaro in via Nicola Brandi n° 11, iniziativa per ricordare il Centenario della Radiodiffusione pubblica in Italia.

Un’evento promosso dalle associazioni “Archivio Storico Benedetto Petrone-APS” ed E.R.A. “Grande Salento” (European Radioamateurs Associations) in collaborazione con l’Istituto Carnaro, rivolto non solo a studenti e docenti dello stesso, ma a tutta la cittadinanza in un “open-day”.

Una mostra di apparecchiature radio d’epoca e radiantistiche, con dimostrazioni didattiche, cui si unirà il contributo di documenti storici, giornali e riviste tra le quali numerose copie del Radiocorriere dagli anni 30 sino agli anni Sessanta.

Un percorso per coniugare illustrazione dell’evoluzione tecnica con l’interpretazione dei momenti salienti, che portarono l’EIAR, antenata della’attuale RAI-TV a essere al contempo la Radio, esempio di modernità e trasformazione culturale del nostro Paese ma anche voce al servizio della propaganda del regime fascista. La Radio in guerra, che coniuga gli appelli patriottici alle canzonette per lenire il dolore per le vittime di battaglie e bombardamenti sulle città, e che nel 1944, per voce di Radio Bari, diviene simbolo di lotta per la libertà, mentre piccole radio clandestine trasmettono dalle zone partigiane liberate. Nel 1944 nasce la RAI che nel difficile dopoguerra avrà il compito, con i suoi programmi, di sostenere il popolo italiano a ricostruire il suo futuro.

Nel 1954, esattamente settanta anni fa, iniziarono le trasmissioni Rai televisive e il piccolo schermo rivoluzionò il costume e l’intera società italiana, ma si dovette attendere 20 anni per veder cadere il regime di monopolio e l’arrivo di “radio libere” e tv commerciali. Molti sono gli interrogativi e riflessioni sull’influenza attuale e futura dei socialmedia e dell’intelligenza artificiale.

L’Archivio Storico Benedetto Petrone.APS, intende proseguire su questi temi con altre iniziative di prossima programmazione con mostre stabili, conferenze e dibattiti, collaborando, oltre con la su citata E.R.A., con l’associazione Yeahjasi Santa Spazio culturale, che ha già messo a disposizione i suoi locali presso l’exconvento di Santa Chiara a Brindisi.

Antonio Camuso

Archivio Storico Benedetto Petrone-APS