Accolgo con immensa soddisfazione ed orgoglio la notizia della nomina dell’On.le Rossano Sasso a Sottosegretario di Stato per l’Istruzione , una nomina che costituisce un importante traguardo per la Lega Salvini Puglia, per il significato che racchiude e per le prospettive future che può dare dell’intera Regione Puglia.

La Lega Salvini Puglia, finalmente presente nella squadra di Governo con la nomina del suo primo Sottosegretario di Stato, ha iniziato a raccogliere i frutti del lavoro svolto sul territorio in questi anni con la elezione dei suoi primi parlamentari nel 2018, con la nomina del nuovo Segretario Regionale Sen. Roberto Marti ed ora, con l’affidamento di un importantissimo incarico istituzionale all’On.le Sasso , rafforza il suo peso politico e può finalmente essere un volano per la crescita della nostra Regione.

L’on.le Rossano Sasso, laureato in giurisprudenza, insegnante ed esperto di diritto scolastico, componente della VII Commissione ( cultura, scienza e istruzione ) , già Segretario Regionale del Movimento Noi con Salvini, pioniere della Lega in Puglia, ha avuto il giusto riconoscimento per il meticoloso e coraggioso lavoro svolto in questi anni sul territorio e ultimamente per la fattiva attività parlamentare nel settore scolastico, proprio per la sua grande esperienza.

E’ un traguardo che ripaga tutti quelli che hanno creduto in Matteo Salvini e nella costituzione di un partito nazionale, che veda unito il Nord e Sud in una comunione di intenti per la crescita del Paese e che finalmente può contare su una classe dirigente tutta meridionale di altissimo livello istituzionale.

All’ On.le Sasso rivolgo il mio più sincero e caloroso augurio di buon lavoro.

Il segretario provinciale Lega Salvini Puglia

Avv. Lelio Lolli