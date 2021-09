Domani, mercoledì 29 settembre, alle ore 12.30, l’on. Francesco Boccia, già Ministro per gli affari regionali e le autonomie, responsabile autonomie territoriali e enti locali della segreteria nazionale del Partito Democratico incontrerà i candidati sindaci di centrosinistra della provincia di Brindisi, Francesco Zaccaria (Fasano), Cosimo Pennetta (San Pancrazio Salentino), Salvatore De Luca (Cellino San Marco) e Lorenzo Perrini (Cisternino) per condividere le prospettive e definire il ruolo degli enti locali per la sfida del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con l’occasione verrà inaugurato il nuovo circolo di Brindisi del Partito Democratico, in via XX Settembre n. 93, in cui avrà sede l’incontro tra l’On. Boccia e i candidati sindaci.

Partito Democratico Provincia di Brindisi