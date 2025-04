Prosegue l’impegno dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi nelle attività di orientamento scolastico. Questa mattina, una delegazione OPI ha incontrato gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico “Ettore Palumbo” di Brindisi, nell’ambito di un’iniziativa organizzata in collaborazione con la Consulta OPI Giovani. L’incontro ha coinvolto le classi quinte in un momento di confronto diretto e partecipato, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il valore, la complessità e le opportunità offerte dalla professione infermieristica nel contesto sanitario contemporaneo. Durante la mattinata, i giovani infermieri e i membri della Consulta OPI Giovani hanno raccontato la propria esperienza formativa e lavorativa, rispondendo con entusiasmo e disponibilità alle numerose domande degli studenti. Un’occasione preziosa per trasmettere non solo le competenze tecniche necessarie alla professione, ma anche il profondo valore etico e umano che essa racchiude. L’OPI Brindisi conferma così la propria vicinanza al mondo scolastico e il proprio impegno a promuovere la cultura della salute e dell’orientamento, sostenendo un dialogo costante tra scuola e sanità.