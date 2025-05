Dopo l’ottimo risultato ottenuto all’European Quadball Club di Salou, in Spagna, il Lunatica Quadball Club è pronto a scendere nuovamente in campo per la Coppa Italia 2025, che si terrà a Lissone (MB) nel weekend del 24 e 25 maggio.

All’evento parteciperanno squadre provenienti da diverse regioni italiane: Bombarda Brixia Quadball Club (Brescia), Mantova Snidget Quadball, Milano Gators Quadball, Siena Ghibellines Quadball.

La competizione si svolgerà con la formula del girone unico e partite secche: le prime due classificate accederanno alla finale, che assegnerà il titolo di campione d’Italia.

Il Lunatica Quadball Club, squadra di Brindisi, debutterà sabato 24 alle 11:00 contro il Mantova Snidget. Il secondo incontro sarà alle 15:00, contro i Bombarda Brixia.

Domenica 25, gli ultimi match del girone: alle 10:30 contro i Milano Gators e alle 13:30 contro i Siena Ghibellines. L’eventuale finale si disputerà nel pomeriggio, alle 15:00.

Il coach Andrea Miglietta ha dichiarato: “Abbiamo preparato questa coppa con grande impegno, forti dell’entusiasmo e della consapevolezza maturata grazie all’ottimo risultato ottenuto all’Europeo di Salou. Sappiamo che ci aspetta una competizione tosta, ma arriviamo con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Ogni partita sarà una battaglia, ma abbiamo fiducia nel nostro gioco e nel gruppo. L’obiettivo è dare il massimo in ogni sfida e portare a casa un risultato di cui andare fieri.”

Anche il cacciatore e vice allenatore Metrey Nolasco ha commentato: “Arriviamo a Lissone con grande motivazione e fiducia nei nostri mezzi. L’Europeo ci ha dato tanto, sia in termini di esperienza che di consapevolezza: abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque, e vogliamo continuare su questa strada. Il gruppo è unito, c’è entusiasmo e abbiamo lavorato bene. Sappiamo che sarà una coppa impegnativa, ma vogliamo dare tutto in campo e provare a raggiungere un altro grande traguardo.”

