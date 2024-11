Confagricoltura Brindisi, Coldiretti Brindisi, CIA Brindisi, FLAAI CGIL Brindisi, FAI CISL e UILA UIL indicono una CONFERENZA STAMPA per il giorno 2 dicembre 2024 alle ore 12.30 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi per illustrare contenuti e termini del nuovo Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

L’agricoltura italiana è da sempre ricca di momenti contrattuali di vario ordine e livello e rilevanti sono state, nel recente passato, le ripercussioni della contrattualistica sul tessuto produttivo aziendale italiano.

In questo caso le rappresentanze datoriali brindisine – in linea con le aspettative di lavoratrici e lavoratori che esprimono eccellenze della produzione agricola provinciale – erano ancor più convinte che occorresse sostenere il settore con politiche mirate allo sviluppo agroalimentare in grado di incidere efficacemente sul reddito dell’impresa (incrementandolo ove possibile), dare maggiore impulso al processo di innovazione, sostenere la qualità, la salubrità, la tracciabilità, il ricambio generazionale e l’eticità del prodotto (e del lavoro).

Le parti hanno compreso che, partendo da obiettivi comuni, l’alleanza fra le rappresentanze del mondo agricolo può realizzare significative sinergie tra impresa e lavoro e rilanciare il settore primario.

Oggi si presenta, pertanto, un contratto frutto di un confronto serio e responsabile che, partendo dal salario, dalla formazione, dalla salute e dalla sicurezza intende offrire i giusti diritti e dare una risposta dignitosa a tutti, sia in termini economici che normativi.

COMUNICATO STAMPA