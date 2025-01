L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 16.30 del 6 gennaio 2025, con la partenza dei tre Re Magi da piazza IV Novembre. Il percorso: si proseguirà verso la Villa comunale, che i Magi percorreranno lungo il perimetro e di cui attraverseranno il viale principale, per dirigersi in Piazza Orsini del Balzo giungendo da Vico dei Venereo. Dinanzi al Museo di Arte Sacra “Cavaliere Argentiero”, si svolgerà la scena con la visione sognata dell’Angelo, che appare alla Vergine Maria annunciandole la nascita del Redentore.

Il “sogno” continua. Proseguiranno per via degli Azzolino e arriveranno in piazza Commestibili, da qui in via Albricci, per poi ritornare da Via Castello in Piazza Orsini. Davanti al giardino della Chiesa Matrice, incontreranno Re Erode con la sua corte e gli scribi: il pubblico assisterà al dialogo con Erode che, dopo aver invitato i Magi a sostare presso la sua corte, li inviterà ad assistere a uno spettacolo offerto in loro onore. Ad esibirsi, ci sarà il corpo di ballo della “Royal Dance Art” di Mesagne.

Al termine, i Re Magi si congederanno; stanchi, sosteranno sul ponticello che congiunge la “Pro Loco” di Mesagne con il Museo di Arte Sacra, ove avranno la visione dell’Angelo, che li ammonirà a non seguire le indicazioni di Re Erode. I Magi, ormai svegli, proseguiranno il loro cammino e usciranno dalla porta principale del Museo per recarsi presso la natività allestita nei pressi del portale della Chiesa di Sant’Anna. Qui l’offerta dei doni a Maria verrà ricambiata con le fasce di Gesù Bambino. Il presepe potrà essere visitato fino alle ore 19.30. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà nell’auditorium del Castello. L’evento è organizzato dalla “Pro Loco” di Mesagne con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Nel giorno in cui si celebra la sua festa, a Mesagne la Befana scenderà dal Castello per festeggiare in piazza Orsini del Balzo insieme ai bambini e a tutti i presenti, tra caramelle da dispensare e animazione da filmare, con momenti di sano divertimento da custodire e condividere attraverso selfie da scattare con famiglie e amici.

Per la gioia dei più piccoli, l’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale di Mesagne con la preziosa collaborazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

L’appuntamento si svolgerà a partire dalle ore 19:30.