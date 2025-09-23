September 23, 2025
Set 23, 2025    Posted by    news 0

Il Comune di Fasano informa la cittadinanza che il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 prenderà il via lunedì 6 ottobre p.v.
Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno e, come sempre, punta a offrire un pasto sano ed equilibrato, garantendo un’alimentazione corretta e controllata.
Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio sono disponibili on line sul sito del Comune di Fasano nella sezione “Aree tematiche” alla sottosezione “scuola e istruzione” (link).

Ufficio Refezione Scolastica
Numero di telefono: 080/4394352
Cellulare: 3383029551
Posta elettronica: portalemensa@ladisaristorazione.it
Indirizzo: Via del Balì, 19 – 72015 Fasano

Related Posts

Assunzioni nei Comuni: ASMEL cerca operatori specializzati con diploma, licenza media ed elementare

“Musica per Gaza” a Fasano. Di Marco Greco

Lunedì 29 Consiglio Provinciale: i punti all’ordine del giorno

Latiano si prepara a “Rosso di Fera 2025”: il vino protagonista a Palazzo Imperiali

PD Ceglie: a quando la chiusura del procedimento di intitolazione di una via al maestro e partigiano Gennaro Conte?

Fasano scende in campo con Plastic Free: il 27 e 28 settembre appuntamento per il Sea & Rivers

No Comments

Leave a Comment