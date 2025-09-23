Il Comune di Fasano informa la cittadinanza che il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 prenderà il via lunedì 6 ottobre p.v.

Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno e, come sempre, punta a offrire un pasto sano ed equilibrato, garantendo un’alimentazione corretta e controllata.

Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio sono disponibili on line sul sito del Comune di Fasano nella sezione “Aree tematiche” alla sottosezione “scuola e istruzione” (link).

Ufficio Refezione Scolastica

Numero di telefono: 080/4394352

Cellulare: 3383029551

Posta elettronica: portalemensa@ladisaristorazione.it

Indirizzo: Via del Balì, 19 – 72015 Fasano