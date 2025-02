Lunedì 10 febbraio, alle ore 15.00, a Costa Morena ovest, nel porto di Brindisi, il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Ammiraglio Vincenzo Leone, in occasione della sua visita istituzionale in Puglia, mostrerà al viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, on. Edoardo Rixi il collaudando “pontile con briccole”. L’opera, completata sul piano strutturale e in attesa di installazione di arredi complementari, entrerà in esercizio entro la metà del prossimo mese di marzo, dopo la definizione delle operazioni collaudo.

Si tratta di un’opera strategica per il porto di Brindisi, attesa e auspicata da anni, sia dagli organi tecnici competenti, piloti e ormeggiatori, sia dalla Capitaneria di Porto, in quanto necessaria per innalzare i livelli di sicurezza, nelle fasi di ormeggio delle navi traghetto che ordinariamente attraccano di poppa presso le banchine. L’importo totale dell’appalto è di circa 10 milioni di euro.