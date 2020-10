L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Sezione territoriale di Brindisi, anche quest’anno partecipa alla Giornata Mondiale della Vista, per la tutela delle malattie oculari, promossa dall’Agenzia Internazionale per la vista, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel mondo, sono molte le persone affette da gravi problemi oculari ai quali si deve garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità, per evitare di avere un numero maggiore di ciechi ed ipovedenti. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla tutela del più importante dei cinque sensi: a livello mondiale otto casi di disabilità visiva su dieci sono evitabili.

Quest’anno, la pandemia da Covid-19 ci impone di evitare eventi con la partecipazione attiva della cittadinanza, che sarebbero sottoposti a rischio di contagio. Per questa ragione, l’UICI di Brindisi, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’8 ottobre, svolgerà la maggior parte delle iniziative in modalità online.

Sarà intervistato il dott. Paolo Longo, che metterà in evidenza la necessità di passare dalla “cura” al “prendersi cura”, che inizia con al prevenzione e termina con la riabilitazione visiva, sensibilizzando la popolazione e le istituzioni, su come difendere la vista dalle malattie oculari, in quanto bene prezioso, e un patrimonio che va tutelato.

“Prenditi cura della vista – guarda che è importante”, questo è lo slogan della giornata di quest’anno che mira a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.

Programma della giornata di giovedì 08 ottobre:

– intervista al dott. Paolo Longo;

– visite gratuite su appuntamento prenotabili chiamando gli uffici della ns segreteria (tel.0831-526105), le visite si svolgeranno presso il Distretto Socio Sanitario n°1, via Dalmazia 3 Brindisi; a causa dell’emergenza in atto le visite sono riservate per un numero limitato.

L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti resta a disposizione per informazioni al numero: 0831-526105, all’ indirizzo e-mail: uicbr@uiciechi.it, alla pagina facebook: UICI Brindisi, sul sito web: www.uicibrindisi.it o presso la nostra sede sita in via Santa Margherita, 21 Brindisi.

Michele Sardano

Presidente Sezione territoriale UICI di Brindisi