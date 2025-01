E’ di oggi la notizia del mancato pagamento degli stipendi ad una parte dei lavoratori impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Brindisi. E’ un fatto gravissimo che purtroppo si ripete per l’ennesima volta e vede colpire sempre l’anello più debole e cioè i lavoratori.

Avr per l’ambiente, pertanto, provveda immediatamente e l’Amministrazione Comunale svolga – in quanto stazione appaltante – la necessaria attività di controllo.

E questo ritardo serva da monito anche per ciò che dovrà accadere nell’ambito dell’appalto decennale. Se la logica sarà ancora quella del massimo ribasso a rimetterci saranno sempre e soltanto cittadini e lavoratori.

E’ questo il motivo per cui svolgeremo una puntuale azione di vigilanza.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali