Lunedì 9 settembre, il Movimento 5 Stelle parteciperà con convinzione al sit-in organizzato dalla CGIL in difesa della filiera della canapa industriale. La nostra adesione nasce dalla consapevolezza che il DDL Sicurezza mette a rischio un settore cruciale per l’economia locale, in particolare per il territorio brindisino e il Salento. La canapa industriale rappresenta una risorsa strategica per l’occupazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo a creare posti di lavoro e a sviluppare pratiche agricole innovative ed ecocompatibili. Difenderla significa proteggere il futuro economico e sociale di queste aree.

e Gruppo Territoriale M5S Br