Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Frattin, ha incontrato i sindacalisti di Brindisi per discutere della grave crisi industriale che sta colpendo la città. Durante l’incontro, Frattin ha dichiarato di non essere a conoscenza della promessa fatta dal suo collega di governo, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, riguardo alla creazione di una giga factory che avrebbe portato numerosi posti di lavoro a Brindisi.

“Non ho alcuna informazione su questa promessa,” ha detto Pichetto Frattin, smentendo di fatto quanto affermato da Salvini. Questa dichiarazione ha sorpreso molti presenti, considerando che Salvini, appena qualche settimana fa, aveva garantito che la costruzione di una nuova fabbrica di batterie sarebbe stata un punto di svolta per l’economia locale.

In realtà, le informazioni più aggiornate indicano che il nuovo impianto, annunciato da Salvini con grande enfasi, sarà realizzato a Catania da Enel, e non a Brindisi. Questa discordanza tra le affermazioni dei due ministri non fa che alimentare il disorientamento e la frustrazione tra i lavoratori brindisini, già duramente colpiti dalla crisi.

Il contrasto tra le dichiarazioni dei due membri del governo è evidente e solleva seri interrogativi sulla coesione e la comunicazione all’interno dell’esecutivo. Da un lato, Salvini propone scenari di sviluppo e posti di lavoro che non trovano riscontro nella realtà; dall’altro, Pichetto Frattin sembra all’oscuro di tali piani, evidenziando una mancanza di coordinamento.

In un momento in cui la chiarezza e la trasparenza sono essenziali per affrontare la crisi, questa divergenza di visioni e informazioni tra due importanti figure governative rischia di aggravare ulteriormente una situazione già critica. Resta da capire ad esempio , nonostante la chiusura di Cerano sia prevista da tempo, come mai ad oggi, il governo non abbia posto in essere alcun concreto piano di sviluppo dell’area industriale di Brindisi, che possa assicurare non solo il salvataggio, ma anche l’incremento dei posti di lavoro .

GRUPPO TERRITORIALE DI BRINDISI