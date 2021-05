“La transizione ecologica è una grande opportunità e, al tempo stesso, una sfida che interessa anche e soprattutto il territorio brindisino. Una sfida che ci proietta verso il futuro e a cui dobbiamo farci trovare preparati, conciliando la tutela dei posti di lavoro con l’evoluzione di sistemi più ecologici e sostenibili”. Così la Sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina a proposito del “Metodo Brindisi”, la piattaforma promossa da Confindustria Brindisi, Cgil, Cisl e Uil, e relativa alle sfide che attendono il territorio brindisino. “Confindustria – continua – che ho incontrato sabato scorso, ha voluto rappresentarmi il grande lavoro che si sta svolgendo sul territorio, fatto di confronto e dialogo non solo con le parti sindacali ma con tutti gli attori coinvolti. Il “Metodo Brindisi”, basato su queste interlocuzioni e condivisioni, è un’ottima notizia perchè si pone un obiettivo ambizioso e impegna tutti i soggetti interessati a lavorare in sinergia per il nostro territorio. Un territorio che ha tutte le carte in regola per crescere e svilupparsi, facendo attenzione anche al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata. La piattaforma territoriale in questione rappresenta un importante passo avanti per il futuro di Brindisi e provincia” conclude.

Ufficio Stampa della Sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina —