Un evento magico e sorprendente, per il divertimento dei bambini e la meraviglia di tutti: nelle piazze del centro storico, start ore 18:30

Magia, apparizioni e sparizioni, ombrelli, sete colorate, bacchette e grandi effetti, illusionismo con spettacoli interattivi, coinvolgenti, frizzanti e ipnotici: 6 maghi di estrema originalità e carisma, si alterneranno con show di intrattenimento brillante, in postazioni fisse dislocate nel centro storico di Mesagne, e presenteranno un susseguirsi di grandi effetti, performance di manipolazione, mentalismo. Special guest dell’evento, dal programma “Tu si que vales”, Jack il manipolatore, un artista unico nel suo genere, uno dei pochi in grado di proporre spettacoli di contact juggling, una disciplina che richiede estrema concentrazione, e dimostrazioni di illusioni ottiche. L’evento, a cura di “Lab Communications Eventi”, è organizzato dal Comune di Mesagne nell’ambito in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Oasi”, progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), MSNA – Minori Stranieri non Accompagnati.