Fin dalle prime ore di oggi, Brindisi è stata colpita da una violenta ondata di maltempo che ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale. In città si registrano allagamenti diffusi. Una bomba d’acqua ha interessato in particolare la zona costiera, colpendo aree come via Maestri del Lavoro, Villaggio Acque Chiare, Sbitri, Torre Testa e contrada Betlemme.

Numerosi gli interventi effettuati dalle squadre di soccorso, tra cui assistenza a persone in difficoltà, gestione degli allagamenti e il ripristino di cabine ENEL sommerse dall’acqua.