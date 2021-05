In Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 40enne ivi domiciliato, in osservanza dell’Ordine di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla competente Autorità Giudiziaria, perché si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, consumati dall’anno 2018 al 2021.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.