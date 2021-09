A Latiano, i Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno dato eseguito un’ordinanza applicativa della misura coercitiva personale della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di un 40enne del luogo. L’uomo si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in Latiano dal 2001 fino al mese di settembre 2021 nei confronti della moglie e dei figli. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.ù