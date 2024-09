Apprendiamo dalla stampa che l’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi Antonucci fa la voce grossa nei confronti di AVR per la mancata pulizia delle caditoie, con il rischio di allagamenti.

L’Assessore passi dalle parole ai fatti e faccia sanzionare immediatamente la ditta dagli uffici competenti, anche sulla scorta delle segnalazioni che arrivano dal “dec” e che evidentemente fino ad oggi non sono state tenute in debita considerazione.

Attuare una linea morbida e ‘possibilista’ nei confronti di una azienda che ogni giorno dimostra limiti inaccettabili nella esecuzione dell’appalto significa alimentare la sfiducia dei cittadini che ormai non ce la fanno più a vivere in condizioni di trascuratezza che non si erano mai viste fino ad ora.

Fino ad oggi, a dire il vero, i segnali che giungono dall’Amministrazione Comunale sono allarmanti, visto che è stato proprio il sindaco Marchionna a dichiarare di aver “regalato” 50.000 euro ad AVR disapplicando sanzioni comminate da chi aveva riscontrato il mancato svolgimento di quanto previsto in capitolato.

Oggi si dimostri con i fatti che si vuole voltare pagina.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali