L’Associazione Centro Ricreativo Culturale Dipendenti Ministero dell’Economia e delle Finanze, difesa dall’Avv. Anna Maria Ciardo del foro di Lecce, ha ottenuto la tutela cautelare invocata innanzi al Consiglio di Stato Sezione Settima che con ordinanza n. 2017/2025, pubblicata il 06.06.2025, ha sospeso l’efficacia dell’ordine di restituzione del bene demaniale marittimo concesso da decenni sino “alla definizione del merito della causa”

Il Direttivo del Centro Ricreativo Culturale Dipendenti Ministero dell’Economia e delle Finanze esprime piena soddisfazione per l’esito positivo del provvedimento cautelare poichè, grazie alla suddetta ordinanza, sarà possibile proseguire la gestione del Lido anche per la stagione in corso.