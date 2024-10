Il prossimo martedì 15 ottobre, a partire dalle ore 9:00, l’auditorium della Cittadella della Ricerca di Brindisi ospiterà il convegno “Stato dell’arte della Raccolta e Prospettive del Riciclo di Materie Prime Seconde in Puglia”, evento organizzato da CETMA, ENEA e Circular Economy Network. Il convegno rappresenta l’occasione per approfondire il tema della raccolta differenziata e del riciclo delle materie prime seconde, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni innovative per l’economia circolare in Puglia.

L’iniziativa, grazie alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, di aziende che operano nel settore del riciclo e di consorzi di filiera, si configura come una piattaforma di dialogo per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio pugliese, delineando le sfide e le opportunità che caratterizzano la transizione verso un’economia circolare avanzata.

I lavori saranno aperti dai saluti di benvenuto di Roberto Morabito, Presidente di CETMA, e di Claudia Brunori, Direttrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) di ENEA.

A seguire, porteranno i propri saluti istituzionali Serena Triggiani, Assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi, e Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, manifestando l’interesse concreto delle istituzioni locali a sostenere le pratiche virtuose di economia circolare sul territorio.

Il primo panel della giornata sarà incentrato sul tema degli strumenti e delle tecnologie innovative per il riciclo e il riuso delle materie prime seconde, con gli interventi di Maria Lucia Protopapa, Ricercatrice Senior della Divisione Economia Circolare di ENEA e di Alessandro Marseglia, Senior Business Developer di CETMA, che presenteranno le più recenti innovazioni tecnologiche applicabili alla raccolta e al riciclo, mostrando casi studio e best practices. Saranno illustrate le prospettive future del settore, con particolare enfasi sulle tecnologie avanzate che possono favorire la riduzione degli sprechi e l’ottimizzazione dei processi di recupero dei materiali.

Seguirà la tavola rotonda dal titolo “Prospettive della raccolta e del riciclo in Puglia”, che vedrà il coinvolgimento di figure chiave del settore: Danilo Bonato, Direttore Generale di ERION, Nicoletta Picone, della Divisione Ricerca e Sviluppo di HAIKI COBAT, Fabio Costarella, Vicedirettore Generale di CONAI, Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale di ECOPNEUS, assieme ad un rappresentante di COREPLA.

La tavola rotonda offrirà un’ampia panoramica delle iniziative in atto, con un focus specifico sulle opportunità di sviluppo e i piani strategici per potenziare la raccolta differenziata e il riciclo in Puglia.

Un secondo momento di confronto sarà rappresentato dalla tavola rotonda dedicata alle “Prospettive di sviluppo dell’infrastruttura impiantistica pugliese”, con il contributo di rappresentanti delle principali istituzioni e aziende del settore.

Tra i relatori figurano Angelo Pansini, Direttore Generale di AGER, Pietro Vito Chirulli, Amministratore Unico di Serveco, Vito Bruno, Direttore Generale di ARPA Puglia, Fabio Montinaro, Presidente di SUD GAS S.r.l., Elio Sannicandro, Direttore Generale di A.S.S.E.T., Arianna Cortellino, Direttore Amministrativo di Glob Eco, Lorenzo Ferrara, Presidente di DIPAR, Carmelo Marangi, Vicepresidente di UNIRIMA e Antonietta Riccio, Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.

La discussione si focalizzerà sulle infrastrutture esistenti e quelle necessarie per supportare la crescita sostenibile del settore, con l’obiettivo di rendere la Puglia un modello di riferimento per l’intero paese.

A chiudere i lavori della giornata sarà Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che offrirà una sintesi delle principali questioni affrontate durante il convegno e delineerà le strategie emerse per il sostegno allo sviluppo dell’economia circolare a livello regionale e nazionale.

“Uno degli obiettivi principali della giornata è riunire tutte le parti interessate – comunità scientifica, consorzi nazionali, imprese e istituzioni pugliesi – per riflettere, discutere e immaginare percorsi condivisi che favoriscano lo sviluppo di una filiera integrata, dalla raccolta al riciclo, per l’approvvigionamento di Materie Prime Seconde da attività di urban mining in Puglia” dichiara Roberto Morabito, Presidente di CETMA. “Insieme a ENEA e altri attori della comunità scientifica pugliese, CETMA può fornire il necessario supporto tecnico, fungendo da facilitatore sul territorio e da partner strategico per l’elaborazione delle politiche settoriali.

La Puglia ha il potenziale per diventare un modello di riferimento, grazie alla creazione di un sistema integrato in grado di valorizzare le risorse e ridurre gli sprechi, con ricadute positive sia dal punto di vista ambientale che economico.”

Per Claudia Brunori, Direttrice del Dipartimento ENEA Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali “L’impegno ultratrentennale di ENEA nella ricerca e nel trasferimento tecnologico in Puglia si è consolidato negli anni, con una presenza strutturata di un Centro Ricerche nella ‘Cittadella della Ricerca’ di Brindisi. Per valorizzare il grande potenziale della Regione Puglia nella creazione di modelli e infrastrutture produttive per l’economia circolare, stiamo portando avanti proprio nel nostro Centro di Brindisi un progetto finalizzato alla ricerca e al trasferimento tecnologico nel settore delle materie prime, dei materiali da riciclo e riuso e dei materiali avanzati. E qui oggi vogliamo che sia un’ulteriore occasione per rafforzare la collaborazione sul territorio, a partire dal consorzio CETMA, per creare modelli sempre più efficienti e sostenibili nell’uso delle risorse, sia in ambito produttivo che nel consumo”.

“L’attuazione del pacchetto di misure europee per l’economia circolare, con particolare rilievo del nuovo regolamento per gli imballaggi – ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – richiede di operare per un nuovo salto di qualità nella gestione dei rifiuti: più prevenzione e più riutilizzo, aumento della quantità e della qualità delle raccolte differenziate, più riciclo e di migliore qualità anche con innovazioni tecnologiche, più impiego di MPS in sostituzione di materie prime vergini“.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi gratuitamente all’indirizzo

https://www.eventbrite.com/e/prospettive-di-raccolta-e-riciclo-di-materie-prime-seconde-

in-puglia-tickets-1033617556937