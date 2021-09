Il 14 settembre 2021 alle ore 18:30 presso Palazzo Montenegro, residenza del Prefetto di Brindisi, il Club Inner Brindisi C.A.R.F., in collaborazione con il Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano, presenterà il libro: “Le Mute Infernali – Dante e le Donne” di Maria Antonietta Epifani e Debora de Fazio.

Le figure femminili dell’Inferno a cui Dante non ha voluto dare voce si riprendono la parola attraverso la penna di diciotto donne che hanno voluto raccontarle.

Le tre Fiere, Semiramìs, Didone, Cleopatràs, Elena di Troia, le Tre Furie, Medusa, le Arpie, Ipsipile, Medea, Taide, Manto, Penelope, Circe, Ecuba, Mirra, la moglie di Putifarre sono rilette e rivissute attraverso altrettante lenti di donne dalle diverse età e dalle diverse vite – tutte pugliesi – ognuna delle quali ha trasmesso alla propria creatura letteraria qualcosa di sé, generando un curioso alternarsi di punti di vista e sensibilità. Un classico immortale della nostra letteratura, il classico dei classici, torna a vibrare di nuova vita in questo omaggio tutto al femminile.

Dopo il saluto della Presidente del Club Inner C.A.R.F Brindisi, Silvana Maiorano, i lavori saranno moderati dalla socia Inner, Mimma Piliego, che intervisterà le scrittrici Maria Antonietta Epifani e Debora De Fazio. Il prof.re Marcello Aprile, ordinario di Linguistica presso l’Università del Salento, farà una breve introduzione al saggio.

Alla presentazione parteciperanno le scrittrici Carmen Taurino, Pamela Spinelli e Fabiana Grassi che leggeranno un passo del capitolo da loro scritto.

Maria Antonietta Epifani e Debora de Fazio si sono conosciute sul posto di lavoro, entrambe docenti, e si sono ritrovate “amando Dante” a lavorare insieme. In seguito si è poi creata una bella sinergia, frutto di studi ed esperienze diverse, musicista e musicologa, Epifani; linguista, de Fazio, ma in tanti punti coincidenti e convergenti. La passione per la ricerca, per lo studio, per Dante. Due donne che si sono già occupate (da punti di vista senz’altro diversi, se non antitetici) di donne, di femminilità, di scritture femminili e al femminile. Da qui la sfida di realizzare un progetto insieme: “le Mute”, come le chiamiamo tra noi, un progetto nato interamente al femminile e come tale sviluppato.

Comunicato stampa Club Inner Wheel BRINDISI C.A.R.F