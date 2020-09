Martedì 8 settembre alle ore 20:30 in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne, il Circolo Arci Cabiria, in collaborazione con l’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script e sotto la direzione artistica di Anna Rita Pinto, organizza lo spettacolo di teatro canzone “Finibusterrae” di Marcantonio Gallo e Fabrizio Cito. L’evento è patrocinato dall’assessorato alla cultura della città di Mesagne e rientra nel cartellone eventi “Mesagne Estate 2020”.

La serata avrà inizio alle ore 20:30 con “Piccole storie”, reading di racconti brevi di genere brillante scritti e interpretati dagli autori Cristina Pedali, Gianmichele Pavone e Francesco Mola. La serata proseguirà alle ore 21:00 con lo spettacolo “Finibusterrae” che vedrà in scena Marcantonio Gallo – voce narrante; Vincenzo Maggiore – voce e chitarra; Camillo Pace – contrabbasso.

“Finibusterrae” narra di un viaggio, a tratti autobiografico, raccontato attraverso gli occhi del protagonista che ogni giorno va al molo per cercare le cose che il mare trova e restituisce. Una trama di parole, ora cantate ora “parlate” che nel loro vorticare raccontano la follia di alcune vite che hanno smarrito la strada e che non sanno più come tornare. In un gioco di continui rimandi, questo spettacolo è una malinconica favola sulle inquietudini dell’uomo moderno.

Costo biglietto: 3€ in prevendita; 5€ al botteghino; 18€ spettacolo+cena

Il numero dei posti è limitato, si consiglia la prenotazione per agevolare l’organizzazione nel rispetto delle norme anti-Covid.

Info e prenotazioni via WhatsApp al numero 327 4237720 indicando nome e cognome dei prenotanti ai quali verrà inviato un messaggio di conferma dell’avvenuta prenotazione.

Aggiornamenti costanti sulla pagina Facebook: Cabiria Circolo Arci Ucca

Ufficio Stampa Cabiria