Procede l’opera di rinnovamento del PRI brindisino. Dopo la nomina delle nuove responsabili del Movimento Femminile è stata la volta della Federazione Giovanile. Il nuovo Segretario è Gianmarco MARTENA che sarà affiancato, in qualità di Vice, da Carlotta TARLO.

Nei prossimi giorni la Federazione Giovanile si farà promotrice di una serie di proposte per agevolare l’ingresso dei giovani brindisini nel mondo del lavoro e delle imprese: dal varo di Progetti di Utilità Collettiva che vedano impegnati i percettori del reddito di cittadinanza alla adozione di un Regolamento che preveda l’assegnazione gratuita per tre anni degli immobili e degli spazi comunali inutilizzati a giovani che intendano avviare una attività imprenditoriale; dalla apertura di uno sportello gratuito per avere informazioni sulle agevolazioni previste per i giovani che vogliano mettersi in proprio alla costituzione di un fondo di garanzia che possa consentire agli interessati di accedere agli incentivi previsti per l’avvio di nuove attività dai Bandi Resto al Sud e NIDI.

Obiettivo prioritario della Federazione Giovanile Repubblicana sarà quello di evitare l’emigrazione dei nostri giovani verso altre realtà territoriali e consentire loro di realizzare a Brindisi il loro progetto di vita.