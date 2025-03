La rassegna teatrale del Comune di Fasano, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, presenta Amanti, commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, e interpretata da Massimiliano Gallo.

Amanti è una commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo.

«Nuovamente a Fasano Massimiliano Gallo – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -, un attore poliedrico molto amato dal grande pubblico. In scena un lavoro decisamente divertente che non mancherà di farci riflettere sul nostro tempo, sul senso di solitudine che spesso proviamo e sul rapporto uomo – donna. Un appuntamento con il teatro con la T maiuscola davvero imperdibile».

Amanti segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, intervallando i loro incontri in albergo con i dialoghi che ciascuno di due ha con la dottoressa Cioffi, la quale ovviamente ignora che i suoi due problematici pazienti hanno una relazione tra di loro. Così la loro storia si dipana fra gli incontri a letto, e le verità o le menzogne che contemporaneamente raccontano alla dottoressa, dalla quale vanno da soli o insieme ai rispettivi partner, Laura e Roberto. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, incasinamenti, prudenza, e anche guai evitati per miracolo.

Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri.

Scheda Spettacolo

Teatro Diana

Massimiliano Gallo

AMANTI

con Fabrizia Sacchi

e con Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia

scene Monica Sironi

costumi Alberto Moretti

luci Gianfilippo Corticelli

una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo

Ufficio Stampa

Città di Fasano