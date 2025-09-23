Il Direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Brindisi, riunitosi in seduta plenaria, ha deliberato all’unanimità di indicare Massimiliano Oggiano quale candidato alle prossime elezioni regionali in Puglia.

La proposta, al vaglio della dirigenza regionale e nazionale del partito, nasce dalla convinzione che Oggiano, con la sua storia politica di coerenza e militanza oltre che umana e professionale, rappresenti la candidatura più autorevole e credibile per riportare Brindisi e il suo territorio al centro della discussione regionale.

“Troppo a lungo – sottolinea il Direttivo – la nostra città e la nostra provincia sono state relegate ai margini delle scelte strategiche da parte della maggioranza di centrosinistra che ha governato la Puglia. È tempo di restituire dignità e rappresentanza ad un territorio che merita di essere protagonista e non comprimario.”

Con la candidatura di Massimiliano Oggiano, Fratelli d’Italia Brindisi intende avviare una nuova stagione di impegno, presenza e competenza, per dare voce ai bisogni reali della comunità e per contribuire alla costruzione di un progetto politico che guardi al futuro della Puglia con serietà e visione.