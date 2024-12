In un periodo storico che sta sempre più valorizzando la conoscenza sensoriale degli alimenti, per un corretto stile di vita e di approccio al cibo, si avverte l’esigenza di ricevere le conoscenze necessarie per apprezzare e valutare ogni tipo di alimento, con l’obiettivo di salvaguardare la propria salute. Tra questi, merita un’attenzione particolare l’olio di qualità.

In tale ambito, si è svolta sabato scorso a Mesagne, l’iniziativa “La Notte dell’Immacolata”, tra olio, cibo della tradizione e musica. Ha riscosso enorme successo la Masterclass di “Avvicinamento all’Olio Extravergine”. Il corso era inserito negli eventi organizzati dal Comitato Piazza “Dé Commestibili” di Mesagne, con la collaborazione della Confesercenti della Provincia di Brindisi, della delegazione Confesercenti Mesagne e con il patrocinio del Comune di Mesagne.

Il training esperenziale è stato tenuto dalla docente sommelier Marina Roma che, con alternanza di spiegazioni teoriche e tecniche per degustare, riconoscere e apprezzare l’Olio Evo, ha accompagnato i partecipanti in un percorso di analisi sensoriale con l’obiettivo di acquisire i principi base per apprezzare la qualità dell’olio dell’extravergine di oliva del territorio e per affinare le tecniche di abbinamento olio-cibo (food pairing). Si ringrazia per l’importante partecipazione gli oleifici “Coop. De Gasperi”, “Moccari”, “Delli Santi-Azienda agricola Antica Masseria Casa Rossa”, e “Coop. Produttori Agricoli Pezze di Greco” e il panificio Venti di Francesco Maggiore.

Il corso si è tenuto alla presenza del Presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, della delegata territoriale Confesercenti Mesagne, Stefania Semeraro, dell’assessore alle Attività Produttive del comune di Mesagne, Omar Ture, del Presidente del Comitato “Piazza Commestibili”, Elisabetta Spalluto, del delegato del Comune Mesagne alla Ricettività, Sagre e Feste della tradizione, Francesco Lotti.