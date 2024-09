Si è svolta a Bari presso il Pala Martino, domenica 29 settembre 2024 la prima prova di qualificazione Interregionale Assoluti di Spada femminile e maschile valida per la qualificazione alle fasi nazionali che si terranno nel mese di novembre a Bastia Umbra (Foligno).

Protagonisti indiscussi della gara sono stati gli atleti della Società di scherma “Lame Azzurre Brindisi dei Maestri Zumbo”, in particolare Di Coste Matteo che ha nettamente dominato, vincendo la gara nella spada maschile, svettando dal gradino più alto del podio superando in finale il fratello Samuele.

Prestazione senza alcun margine d’errore che gli ha permesso di confermare la sua sopraffina e ormai ventennale esperienza tecnica e agonistica, maturata con passione, studio e tenacia impareggiabili. Nella stessa specialità hanno egregiamente gareggiato anche Simone Toscano giunto 15° che però, dopo aver conquistato il l’ingresso nel tabellone degli 16, ha dovuto cedere il passo all’atleta tarantino Venza; buona anche la gara di Gabriele Lizzeri giunto 36°, e di Francesco Lisi 37°.

La giornata è stata arricchita da un altro eccezionale risultato nella spada femminile; dopo una gara praticamente perfetta; un ottimo secondo posto di Chiara Panzera che ha ceduto in finale all’atleta salentina Chiara De Donno. Chiara Panzera ha potuto altresì condividere il podio assieme alle sue compagne di squadra, Carola Calogiuri e Laura Lotti classificatesi entrambi al 3° posto pari merito, un quadretto praticamente perfetto.

Nella stessa gara ricordiamo anche la partecipazione di Martina Macripò che chiude al 23° posto. Soddisfatto lo staff tecnico della Società brindisina presieduta da Alessandro Rubino e condotta dal M° Flavio Zumbo, per questi risultati di inizio stagione che, partendo con questo slancio vincente, promettono bene anche in vista dei prossimi appuntamenti sia nazionali che internazionali.

