Mauro Racanati e Barbara Bovoli saranno in scena con lo spettacolo teatrale “Le Notti Bianche” a Brindisi, al Museo Ribezzo, il giorno 8 Settembre alle ore 21.

“Le Notti Bianche” rappresenta un’esperienza unica in cui la musica classica fungerà da tappeto musicale, durante una lettura scenica interpretata dagli attori Mauro Recanati e Barbara Bovoli che daranno vita ai personaggi della storia tratta dall’omonimo romanzo di Dostoevskij. Diretti da Alessandra Pizzi, il loro talento condurrà il pubblico in un viaggio affascinante e coinvolgente nell’incantevole atmosfera di San Pietroburgo.

Il romanzo racconta la commovente storia di un giovane sognatore che vive in totale solitudine, lontano dalla realtà e dalla società. La sua vita sembra essere un’allucinazione costante, un mezzo per sopravvivere a un’esistenza atrocemente priva di significato. Le sue notti insonni sono piene di speranze e sogni di incontrare personaggi straordinari, ma l’eterno conflitto tra realtà e mondi onirici lo porta a riflettere sulla vita e sulle sue speranze. Un giovane sognatore che il pubblico conosce durante quattro notti e una mattina, un ragazzo che incontra una giovane donna solitaria che piange di notte e diventa l’ancora del mondo concreto del giorno. Lo sfondo della città di San Pietroburgo saprà cullare nel suo bianco silenzio questa storia a due voci,

“Le Notti Bianche” è una proposta innovativa, che si inserisce nel format “Metti un libro a teatro”, dando nuova vita a un capolavoro della letteratura mondiale. Un’atmosfera incantata che trasporta il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i sentimenti dell’essere umano. San Pietroburgo, magica e misteriosa, sarà lo sfondo perfetto per questa straordinaria rappresentazione, che promette di incantare gli spettatori di ogni età.

Vi aspettiamo numerosi a vivere questa straordinaria esperienza teatrale, in cui arte ed emozioni si fonderanno per creare un’indimenticabile serata di cultura e spettacolo.

Lo spettacolo è prodotto da ERGO SUM, con il sostegno del MIC (Programma FUS 2022 – 2024), in collaborazione con il Museo Ribezzo di Brindisi e il Polo Bibliomuseale della regione Puglia.

Biglietti in vendita online su https://www.ciaotickets.com/…/le-notti-bianche-brindisi Info al 3279097113