“Questo brano è per tutte le persone in quarantena o che stanno passando momenti difficili”.

Il cantante di origini pugliesi Max De Lorenzis ha condiviso un altro brano dopo River in the Sky che ha superato oltre i 20.000 ascolti su Spotify.

Il brano, intitolato “Something Beautiful”, è stato pubblicato su Spotify e su tutte le altre piattoforme musicali accompagnato con un messaggio per sollevare gli spiriti in questi momenti difficili.

Nel suo messaggio, il cantante 25enne, confessa che ora è impegnato a far splendere nuovamente il sole nel suo cuore.

Max continua parlando del brano, realizzato e prodotto insieme al suo arrangiatore Nicola Bruno, solo per offrire alle persone qualcosa da ascoltare, per sollevare gli animi di coloro che, in questo momento, sono bloccati in casa in quarantena.

