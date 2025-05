Questo giovedì 29 maggio ore 9:00, si svolgerà al Mediaporto, nello spazio kids della Biblioteca Bambini, la festa finale di un nuovo servizio che quest’anno ha permesso la creazione di una vera e propria “tana delle storie” dedicata ai più piccoli e ai loro genitori. Ospiti speciali due classi prime dell’I.C. Commenda – plesso “Collodi”.

L’appuntamento settimanale che ha accolto decine di bambine e bambini tra libri, colori, ritagli e colle, è stato possibile grazie ad una declinazione virtuosa dei Patti di Collaborazione “La Poetica degli Spazi”, strumento dei Poli BiblioMuseali di Puglia, nella fattispecie di quello di Brindisi, dedicato alla condivisione degli spazi culturali comuni, proprio come biblioteche e musei.

Questa attività in particolare è frutto del percorso di co-progettazione avviato con la Coop. Sociale Amani e il Centro di Aggregazione Giovanile di Brindisi che ha generato questo speciale servizio dedicato ai più piccoli.

Anche quest’azione rientra nella più ampia programmazione attivata da Regione Puglia – Polo Bibliomuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa spa.

Oltre che nella TANA DELLE STORIE, “la Poetica degli Spazi” si è dispiegata quest’anno al Mediaporto – Polo BiblioMuseale di Brindisi in tante forme, dando vita ad un vera e propria “piazza della cultura” destinata a tutte e tutti, proprio come nella concezione delle moderne community library.

Solo quest’anno infatti sono stati siglati oltre dieci nuovi patti di collaborazione, generando servizi per i più piccoli e le loro mamme, presentazioni e appuntamenti culturali, momenti dedicati alla fotografia autoriale, laboratori di scrittura e tante altre attività, in una piazza di comunità che cresce.

La Tana delle Storie in particolare è stato un viaggio intimo che, attraverso la lettura di una serie di albi Illustrati, ha creato una connessione semplice ma profonda con la parte sensibile dei bambini e delle bambine. Nuvole, lupi, pettirossi, elefanti ma anche sirene e mostri simpatici hanno incontrato, danzato, parlato ed emozionato i piccoli lettori. Gentilezza, amicizia, amore, paura, diversità, ascolto, empatia, pace sono diventati reali durante i laboratori che, di volta in volta, si sono succeduti dopo il magico momento di lettura. Un lunedì dopo l’altro, mese dopo mese, la magia dell’incontro è divenuta sempre più forte, i bambini e le bambine accompagnati da mamme, papà, zii e nonni hanno “fatto Tana” all’interno della Biblioteca dei Bambini e delle Bambine.

Uno spazio divenuto colorato, emozionato ed emozionante grazie alla professionalità degli educatori della Coop AMANI e del personale dello spazio kids della Biblioteca Bambini del Mediaporto.

Appuntamento quindi a questo giovedì mattina nella Tana per quella che si preannuncia la festa per la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo, come avviene in natura, come avviene nelle biblioteche di comunità.