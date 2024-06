Si è tenuto a Francavilla Fontana, presso Palazzo degli Imperiali, un meeting inserito nell’iniziativa della campagna di promozione del marchio “Attività Storiche” della Confesercenti di Brindisi. L’incontro di approfondimento, a cui hanno partecipato il sindaco Antonello Denuzzo, l’assessore alle attività produttive Carmine Sportillo e il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, oltre a tanti soggetti interessati, è stata l’occasione per informare direttamente commercianti ed esercenti sui contenuti della Legge Regionale n. 30/2021, con cui la Regione Puglia ha iniziato un percorso di identificazione e valorizzazione delle Attività Storiche e di Tradizione Pugliesi, avvalendosi del supporto delle associazioni di categoria, delle amministrazioni comunali e delle Camere di Commercio.

Ricordiamo che con la su citata Legge è stato istituito l’Elenco Regionale delle Attività Storiche della Regione Puglia, in cui attualmente confluiscono già molte attività storiche, individuate fra negozi, botteghe artigianali, ristoranti e bar. Per diventare ATTIVITÁ STORICA, il requisito minimo richiesto consiste nell’aver almeno 30 anni di attività senza interruzione di continuità dell’insegna, che è il simbolo della riconoscibilità verso la clientela. Ottenere il riconoscimento è un’opportunità che la Confesercenti Provinciale di Brindisi continua a divulgare nei vari comuni del territorio nella ferma convinzione che valorizzare gli aspetti storici e tradizionali delle attività di vicinato, costituisca un passo fondamentale per la loro tutela.

All’incontro ha partecipato anche presente anche il CAT Confesercenti di Brindisi, centro di assistenza tecnica che è autorizzato dalla Regione Puglia ad offrire supporto gratuito agli operatori interessati, possessori dei requisiti richiesti, per l’inoltro delle istanze di riconoscimento all’Ente regionale.

Per informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica – Confesercenti di Brindisi al n. 0831 523190 o scrivere a: brindisi.cat@gmail.com.