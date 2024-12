La presentazione del libro “Satire” di Pino Cecere sr, domani 12 dicembre alle 17,30 presso il teatro “Tex” ex Fadda, dopo l’accensione dell’albero in piazza Leo, è la prima iniziativa del ricco programma del “Meraviglioso Natale”, coordinato dall’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni. Esso, con tre eventi continuativi, si concluderà il giorno dell’Epifania seguendo una scansione quotidiana di eventi che interesseranno tutta la città. Intanto, dal 7 dicembre scorso e fino al 6 gennaio 2025 è in auge il Presepe figurativo per le vie del centro storico, fino al 6 gennaio è possibile partecipare al concorso cittadino “La Rezza di Natale”, mentre dal 13 al 23 dicembre sarà visitabile la mostra dei Manufatti a Casa Carbotti a cura del Centro diurno “Raggio di Sole”.

Domani, 12 dicembre, come si diceva, presso il “Tex” all’ex Fadda la presentazione del libro “Satire” di Pino Cecere sr a cura dell’Unitre e de “Il Punto”. Il 13 dicembre, quindi, dopo l’inaugurazione della Mostra di manufatti del centro Raggio di Sole (prevista alle ore 17,30), alle ore 18,45 a cura dell’Accademia musicale Lucia Iurleo e nella chiesa di Santa Rita è in programma il “Concerto di Santa Lucia”.

Sabato 14, alle ore 18, in piazza Leo previsto “Aspettando il Natale”, laboratorio e animazione a cura dell’Infopint, mentre domenica 15 dicembre, alle 17,30 in piazza Leo, in collaborazione con Tecknoservice è previsto “Un Natale da Favola”. Allo stesso orario presso l’ex Fadda si inaugura lo sportello di Galattica a cura di Rete Giovani Puglia.

Mercoledì 18 dicembre piazza Leo, a partire dalle 17,30, si animerà per il Festival degli artisti di strada con il Circo Teatro Viaggiante Pachamama ed il giorno successivo (19 dicembre), mentre alle 17,30 in piazza Leo è previsto “Christmas in Wonderland”, animazione della Wonderland Events Plannes, alle ore 19 nella Chiesa dell’Immacolata il secondo concerto del “Meraviglioso Natale”. Mimmo Epifani & friends proporranno “Voci e Suoni del Natale nel mondo”.

Il 20 dicembre, venerdì, previste due manifestazioni presso la Cripta di S. Biagio ed una nel centro della città. Alle 17,30, in piazzetta Lanza del Vasto, musica e food a cura dei commercianti della Piazzetta nella omonima proposta “Natale in Piazzetta”. Alle 17, invece, a cura dell’Infopoint di S. Vito dei Normanni una visita guidata a San Biagio, degno preludio (ore 18,30) presso la Cripta, alla presentazione del libro di Vincenzo Santoro dal titolo “Tarantelle, Santi e guaritori”.

Sabato 21 alle 17,30 in piazza Leo, in collaborazione con il Progetto Sai 1249 PR2 di San Vito dei Normanni, sarà attivo “Il Villaggio di Babbo Natale”, mentre alle ore 20, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (Chiesa Vecchia) il Concerto della Schola Cantorum “Laudate Dominum” dal titolo “Et habitavit in nobis”.

Domenica 22 dicembre dalle ore 10,30, quindi, a cura della cooperativa Thalassia, si svolgerà l’Alceste Open day a Castello d’Alceste, mentre il ricco pomeriggio domenicale offre alle 17,30, per la via del centro storico la musica itinerante dei Jazz Friends con “The Christmas Song”; alle 18,30 in piazza Carducci, presso i locali dell’ex Sir Antony, sarà inaugurata la mostra “Cinema Pignatelli: la fabbrica dei sogni” ed alle 19 presso il teatro “Tex” all’ex Fadda il “Concerto di Natale” a cura dell’Accademia musicale Lucia Iurleo.

Nuovo concerto lunedì 23 dicembre in piazza Leo. Alle 17,30 il “Wake Up Gospel Project” proporrà un concerto gospel, mentre la Vigilia di Natale sarà caratterizzata dalla tradizionale “Santa Messa in Grotta” alle 18,30 presso la Cripta di San Biagio.

Il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) alle 11 nella chiesa di S. Maria della Pietà, all’interno del “Barocco Festival in Winter” con il trio “I Mantici”, inizierà il concerto “Nascette Ninno” ed il giorno successivo (27 dicembre) alle 17,30 “San Vito Misteri e Bellezza”, visita guidata a cura dell’Infopoint e nella chiesa di S. Rita alle 19 il concerto della Corale San Vito Martire.

Sabato 28 dicembre sono previste tre iniziative. Alle 17,30 in piazza Leo “Il mondo magico dei Bambini”, in collaborazione con il Progetto Sai 1249 PR2 di San Vito dei Normanni; alle 20 i “Christmas Songs” con il Coro Polifonico “I Sincopatici” nella chiesa di Santa Maria degli Angeli ed alle 21,30 in piazza Leo “music and food” proposti da Mavi & Friends.

La Chiesa di S. Maria degli Angeli, lunedì 30 dicembre alle 20, ospita un concerto di Musica Sacra, mentre la Notte di S. Silvestro, a partire dalle 23,30 inizierà la “Notte di Capodanno in Piazza” con Ciccio Ricco, in piazza Leonardo Leo, appunto.

Le ultime iniziative del “Meraviglioso Natale” sono in programma dal 3 al 5 gennaio 2025. Il 3 gennaio alle 18, presso la Biblioteca comunale “Giovanni XXIII” la presentazione del libro di Giuseppe Magno “L’irremovibile ostinazione della Sfinge”; sabato 4 gennaio alle ore 16 prevista la cerimonia nel corso della quale, in Villa Comunale, sarà riposizionato il busto del dott. Vincenzo Azzariti ed alle 17, in biblioteca comunale si svolgerà la cerimonia di premiazione degli studenti sanvitesi quali “Giovani eccellenze Cittadine”. Alle 19, infine, a Castello d’Alceste, a cura dell’Infopoint di San Vito dei Normanni, l’osservazione astronomica dal titolo “Con la testa fra le Stelle”. Domenica 5 gennaio, infine, in piazza Leo alle ore 17,30 un programma di animazione a cura di Cocòlandia Park Event’s Planner dal titolo “La magia delle feste… con le avventure della Befana e il villaggio di Natale”.

Gli appuntamenti possono essere seguiti sulla App Municipium, sulla pagina Facebook della Città di San Vito dei Normanni e su quella dell’Infopint di San Vito dei Normanni.