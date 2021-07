Mercoledì 14 Luglio, alle ore 19:00, presso il Terrazzo dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1° piano Ex Convento delle Scuole Pie) si presenta la trilogia “PRESENTE” con l’autrice Simonetta Corrado.

Questo evento aprirà gli appuntamenti dell’iniziativa artistica “SATELLITI DI SAVE” con presentazioni, laboratori, esposizioni e proiezioni che si terranno dal 16 al 30 Luglio nella location dell’Accademia degli Erranti.

Mercoledì 14 Luglio, dopo i saluti iniziali da parte dell’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, avremo il piacere di conoscere l’autrice e le sue opere letterarie. La presentazione verrà moderata dalla giornalista Anna Consales, con l’accompagnamento musicale a cura di Umberto De Vitti e la lettura di alcuni brani a cura di Rita Greco.

L’iniziativa fa parte di “SAVE BIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA CITTA’ DI BRINDISI”, con la direzione artistica a cura del prof. Davide Cocozza, che si sta svolgendo presso i Bastioni San Giacomo (Via Nazario Sauro 6) e rientra nell’ambito delle attività del “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti” , che grazie al programma “RIUSA Brindisi” ha sede presso l’ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 35.

“Viaggiando, scoprirai territori incantevoli e tremendi, non segnati dalle mappe. In alcuni ti sentirai a casa; in altri, sempre straniero. Questi luoghi sono persone. Siamo mete. E siamo il viaggio”.

Dopo il sorprendente esordio con DONNE PRIVATE (12 ritratti su carta), a distanza di quattro anni, Simonetta Corrado torna con il romanzo PRESENTE. Una narrazione piena, matura, originale che per scelta dell’autrice si suddivide in una trilogia. Una scrittura intensa, tagliente, incalzante, che si respira, si vede, si tocca, si sente, in tempo reale, attraverso il corpo e l’anima della voce narrante. Gli “scarabocchi” dell’autrice contrappuntano le pagine, restituendo l’immediatezza della narrazione. Toccando corde intime e universali, PRESENTE sgretola convinzioni e luoghi comuni. L’amicizia, la libertà, le disillusioni, l’illusione di separazione e l’incontro con l’altro si innestano nel tema del viaggio, nello spazio e nel tempo. La consapevolezza della fine imminente, porta la protagonista a compiere un percorso accelerato, coraggioso e allo stesso tempo inevitabile, per realizzare il “penultimo desiderio”: rivedere tre persone importanti per lei, perse di vista da un po’.

Liberamente ispirato alla vita, vissuta, osservata, immaginata, PRESENTE evoca quella forza segreta e incoercibile nutrita dalle nostre stesse fragilità.

Simonetta Corrado, radicata nel mare, quello di Brindisi, dove è nata, attualmente vive a Verona. Copywriter di professione e per passione, ha lavorato fra Milano e Roma per agenzie multinazionali e brand che non citiamo per non fare pubblicità. Nel 2014 ha fondato la sua “non-agenzia”, The Intrepidi, curando le strategie di comunicazione per aziende nazionali. Ama leggere di tutto: libri, giornali, spartiti, immagini, mappe, tarocchi, paesaggi, fragranze, piante, animali, varia umanità. Poi scrive.

È autrice di “Donne Private, 12 ritratti su carta” (2017). La trilogia PRESENTE è il suo secondo, terzo e quarto libro. Dedicato ai lettori che seguono PRESENTE e Simonetta Corrado sui social: l’’uscita del volume conclusivo, “Ritorno e Andata” è prevista per l’autunno. Buona lettura.

A.p.s Brindisi e le Antiche Strade

Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti

Ex convento delle Scuole Pie