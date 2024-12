Un incontro per fare il punto sulle attività e presentare le prospettive future.

ARCA NORD SALENTO invita la comunità, le istituzioni, i giornalisti e i rappresentanti del territorio all’evento “ARCA NORD SALENTO al servizio della comunità nel 2024: Progetti e Risultati”, che si terrà mercoledì 18 dicembre 2024 presso la Sala Conferenze del1’Autorità Portuale, in Piazza Vittorio Emanuele II, 7, a Brindisi.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e condivisione dei traguardi raggiunti dal1’Agenzia e dei progetti futuri, con particolare attenzione alle politiche abitative, ai rapporti con la comunità, alle collaborazioni istituzionali e alla riqualificazione urbana e socio-culturale.

“Il 2024 afferma l’Amministratore Unico di ARCA Nord Salento Cosimo CASILLI – è stato un anno cruciale per ARCA Nord Salento, un anno in cui impegno, visione e collaborazione hanno permesso al nostro Ente di raggiungere risultati significativi.

Tutto questo è stato possibile grazie al dialogo costante con le Istituzioni del territorio, i Comuni, le Associazioni degli inquilini, i Sindacati e le realtà del terzo settore, che rappresentano un pilastro fondamentale per la nostra attività”.

“Questo evento – precisa il Direttore DE STRADIS – vuole rappresentare la sintesi di questi elementi che dovranno essere la base dalla quale partire per i progetti futuri e i risultati che intendiamo raggiungere nel 2025”.

Il programma della giornata

Ore 9:30 Apertura dei lavori

La prima sessione sarà dedicata alla presentazione dei risultati dell’anno trascorso, moderata dal giornalista Fabio CASILLI.

Interverranno:

Dott. Cosimo CASILLI, Commissario Straordinario di ARCA Nord Salento;

• Saluti istituzionali da parte di:

S.E. Dott. Luigi CARNEVALE Prefetto della Provincia di Brindisi

◦ Dott. Michele EMILIANO, Presidente della Regione Puglia,

◦ Avv. Loredana CAPONE, Presidente del Consiglio della Regione Puglia,

◦ Dott. Giuseppe MARCHONNA, Sindaco del Comune di Brindisi,

◦ Dott. Antonio MATARRELLI, Presidente della Provincia di Brindisi,

◦ Avv. Stefano LACATENA, Consigliere delegato alle Politiche Abitative Regione Puglia.

Ore 10:00 Tavola rotonda sulla gestione ERP e sulla sicurezza abitativa.

Un momento di approfondimento sulle politiche abitative, con esperti e rappresentanti istituzionali. Tra i relatori:

◦ Dott. Domenico DE STRADIS, Direttore ARCA Nord Salento;

◦ Dott. Antonio NEGRO, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Brindisi; Avv. Sandra ZAPPATORE, Direttore ARCA SUD SALENTO;

e altri autorevoli professionisti del settore.

Ore 12:15 – Migliorare il rapporto tra ente gestore e inquilini. Interventi di figure istituzionali e professionisti, tra cui:

◦ Avv. Fabiano AMATI, Assessore al Bilancio Regione Puglia;

◦ Ing. Marta MELIS, Responsabile Settore Patrimonio ARCA Nord Salento;

◦ Antonio SPINOSA, Segretario Provinciale ASSOCASA;

◦ Marcello PETARRA, Segretario Provinciale SUNIA CGIL. Ore 15:00 – Progetti di riqualificazione e comunità energetica

La seconda sessione, moderata dal giornalista Antonio Portolano, sarà dedicata ai grandi progetti di ARCA Nord Salento, come la riqualificazione del Quartiere Paradiso e la creazione di comunità energetiche sostenibili.

Tra i relatori:

◦ Arch. Angela BARBANENTE, Professore Ordinario di Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Bari;

◦ Ing. Valentina AUGENTI, Energy Manager ARCA Nord Salento;

◦ Dott.ssa Gelsomina MACCHITELLA, Dirigente settore ambiente del Comune di Brindisi. Ore 18:30 — Conclusione e ringraziamenti

Un appuntamento per riflettere sul presente e costruire il futuro insieme.

ARCA NORD SALENTO