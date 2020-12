Mercoledì 23 Dicembre alle 20.30 l’Associazione Artistico Musicale “Futuro Musica” proporrà in diretta streaming sul proprio canale Facebook il “Concerto di Natale 2020”, suonato da alcuni degli allievi dei vari corsi musicali.

Futuro Musica è l’associazione nata nel 1995 dall’indimenticabile Franco Maggio per dare la possibilità a tutti, anche ai meno abbienti, di imparare uno strumento musicale. L’idea che la musica possa essere un potentissimo strumento di socializzazione permane tutt’ora grazie ai figli Primo Michele Maggio e Pietro Maggio, rispettivamente presidente e vice-presidente dell’associazione.

“In un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus” – racconta Primo Michele Maggio – “la musica ha l’arduo compito di portare un po’ di allegria a chiunque l’ascolta. Ecco perché abbiamo scelto di festeggiare il Santo Natale 2020, occasione sociale per eccellenza, realizzando dei mini videoclip in piena sicurezza e rispettando le norme di distanziamento anti-Covid con alcuni degli allievi iscritti ai vari corsi musicali che l’Associazione propone ormai da 25 anni.” “Non ci saranno solamente canzoni di natale” – spiega Pietro Maggio – “Alcuni dei brani che ascolterete sono stati scelti dagli allievi smaniosi di suonare canzoni che non hanno potuto eseguire in situazioni live a causa del Covid-19”.

L’appuntamento al 23 Dicembre 2020 alle 20.30 con il “Concerto di Natale 2020” di Futuro Musica in diretta streaming sul canale Facebook dell’associazione.