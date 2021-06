Nella giornata di mercoledì 30 giugno 2021, è prevista la chiusura temporanea al pubblico degli Uffici della Questura.

Per quanto concerne lo sportello dell’Ufficio Immigrazione, gli interessati potranno continuare ad inoltrare le richieste di informazioni, le istanze e le integrazioni documentali all’indirizzo pec: immig.quest.br@pecps.poliziadistato.it.

L’Ufficio Licenze, l’Ufficio Porto d’Armi e l’Ufficio Passaporti potranno essere contattati in orario 08/14 alle utenze di seguito indicate:

– Ufficio Licenze: n. 0831.543233

– Ufficio Porto d’Armi: n. 0831.543308 – 543423

– Ufficio Passaporti: n. 0831.543356.

Sarà comunque garantita l’attività dell’Ufficio Denunce ed ogni altra urgenza che potrà essere rappresentata dai cittadini.