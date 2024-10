Benché in ottobre, chiude il suo ciclo di eventi il «Settembre nell’arte», serie di iniziative programmate in sintonia con la Grande mostra «G 7 Sette secoli di arte italiana» allestita nel castello di Mesagne (Brindisi), dove è possibile coniugare visita ed altre esperienze perché cultura e turismo restino due facce di un’unica medaglia. E chiude con l’«Aperimostra» di giovedì 10 ottobre prossimo. Dopo la serie di sold out registrati negli appuntamenti agostani ed in quelli settembrini, ecco che la Grande Mostra con visita guidata più aperitivo con degustazione di vini si ripresenta in gran spolvero unendo un momento di festa in più attraverso l’opera proposta nella locandina di annuncio dell’evento.

«Visita guidata alla mostra con 51 opere originali dell’arte italiana: Leonardo, Raffaello, Canova, Canaletto e tanti altri», spiegano gli organizzatori in un accattivante manifesto con sullo sfondo un’opera in mostra del Canaletto, opera per la prima volta esposta in pubblico a Mesagne dopo il suo restauro e la sua pubblicazione, avvenuta nel marzo scorso durante un evento pubblico celebrato nella biblioteca Vallicelliana di Roma. «La visita guidata a cura di M’Arte più l’aperitivo con degustazione di vini della Apollonio 1870 e finger food vengono proposti a solo 25 euro in questa iniziativa che si svolge in collaborazione con l’Ais (Associazione italiana sommelier) di Brindisi».

«È previsto l’ingresso a 2 gruppi alle ore 18.00 e 19.00 – concludono gli organizzatori -, con prenotazione obbligatoria ai numeri +39 3291668064 – +39 0831732285».

Come di consueto, arte ed altre esperienze culturali da vivere nel castello di Mesagne, grazie alla Grande mostra «G 7 Sette secoli di arte italiana», che a grande richiesta chiuderà i battenti il 7 gennaio 2025.