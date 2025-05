Stamattina la conferenza stampa di presentazione: la città sarà tra le 500 destinazioni in tutta Italia di “Cortili Aperti”, l’evento promosso a livello nazionale dall’Associazione “Dimore Storiche Italiane” che permette di scoprire luoghi significativi e meno noti del patrimonio culturale.

Si è tenuta in mattinata, a Palazzo dei Celestini, sede del Comune, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Cortili Aperti 2025 a Mesagne” che si svolgerà domenica prossima, nell’ambito dell’adesione dell’Amministrazione comunale alla XV Giornata nazionale delle Dimore storiche.

«Le dimore storiche sono luoghi identitari del nostro Paese e contribuiscono a rendere l’Italia il posto più bello del mondo. Siamo felici che quest’anno partecipi anche Mesagne, che presenta degli esempi di notevole importanza storica, artistica e architettonica», ha commentato Carlo Fumarola, presidente regionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, presente all’incontro. «Coinvolgere la comunità e approfondire la conoscenza del patrimonio culturale della città: su questi obiettivi, l’idea di realizzare per la prima volta un unico circuito, in cui entrano immobili di valore storico dotati di spazi all’aperto che meritano di essere visitati», con queste parole, Marco Calò, consigliere comunale con delega alla Cultura e Turismo di Mesagne, ha spiegato perché e quanto fosse importante per la città aderire all’iniziativa nazionale. «I cortili saranno aperti la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 20 di domenica 25 maggio: in ogni cortile ci saranno i soci Proloco, pronti a rispondere alle domande dei visitatori. Coloro che partecipano avranno la possibilità di accedere a tesori nascosti che veramente meritano di essere conosciuti», così Teresa Pastorelli, presidente Proloco Mesagne, ha annunciato il programma con cui Mesagne partecipa alla prima edizione “Cortili Aperti 2025”. «Ringraziamo i proprietari che hanno generosamente dato disponibilità ad aprire le porte delle proprie dimore storiche e invitiamo tutti ad essere presenti a Mesagne, in un giornata che si preannuncia particolarmente ricca di iniziative», ha dichiarato il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, riferendosi all’appuntamento organizzato in occasione della XV edizione della Giornata nazionale delle Dimore Storiche. Una data in cui la città accoglierà altri due eventi molto attesi: il secondo ed ultimo giorno del raduno nazionale vespe e, gran finale di eccezione, il ritorno di Road to Battiti di Radio Norba, con la cantante Annalisa in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 18.

I cortili e i giardini che saranno aperti al pubblico sono dieci, prevalentemente spazi e pertinenze di importanti palazzi nobiliari che dalla fine del XVIII secolo hanno segnato lo sviluppo urbano oltre il perimetro del vecchio borgo. Non mancheranno i giardini e i cortili nel centro storico, in cui è percepibile un fascino senza tempo, e che preservano ancora intatti profumi decisi ed antiche essenze arboree.

