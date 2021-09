Sul Sito Istituzionale del Comune di Mesagne sono disponibili gli avvisi pubblici “Idee progettuali per la co-progettazione del dossier di candidatura” e “Ricerca di sostegni e sponsorizzazioni” con la relativa modulistica. Da lunedì 27 settembre, per informazioni in merito e chiarimenti su ogni eventuale dubbio, sarà attiva la “Casa della Partecipazione” presso il Castello normanno-svevo (pianoterra, per info contattare l’ufficio Cultura al numero 0831.732301).

“Prende concretamente il via la fase della partecipazione. Siamo pronti ad accogliere il contributo di tutti coloro che vorranno offrire le proprie idee e il proprio sostegno, reso attraverso ogni possibile strumento o attività di supporto”, ha dichiarato il sindaco della città, Antonio Matarrelli.

Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo cultura@comune.mesagne.br.it entro le ore 12:00 di lunedì 4 ottobre 2021. Il Dossier definitivo di candidatura a Capitale italiana della Cultura dovrà essere inviato al ministero competente entro il prossimo 19 ottobre.