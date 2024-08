Mercoledì 7 agosto a Mesagne l’appuntamento è con la spettacolo musicale organizzato da “Quelli del Barbablù”, in piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 21. Evento gratuito inserito nel programma “Mesagne Estate 2024”.

Ormai ci hanno preso gusto i dj che negli anni Ottanta hanno animato le serate della prima e nota discoteca mesagnese con le loro performance. Oggi hanno qualche anno in più, ma la voglia di far festa al ritmo delle più travolgenti hit è sempre la stessa. Ad animare la serata ci sarà la tribute band dei “The Moonquakes” con un repertorio musicale in pieno stile anni Sessanta. La serata celebra l’avvento della musica Beat e ospita l’irresistibile allegria dance Settanta e Ottanta dei dj Domy Penta e Alex Pellegrino.

Giovedi 8: “Rosamora ed altre storie di donne del Sud”, musica e teatro nell’atrio del Comune di Mesagne

Uno spettacolo con i “Cantacunti, Compagnia di cantastorie”, dedicato alla vita di donne che hanno lasciato una traccia nel sud Italia e non solo, un percorso in cui la musica popolare incontra l’impegno civile ed il ricordo al femminile delle figure che hanno fatto la storia. Quello di Rosamora, l’ultima schiava del Salento vissuta a Calimera nel 1700; Nardella Mingolla di Latiano, processata per stregoneria dalla curia vescovile di Oria; Eleonora de Fonseca Pimentel, rivoluzionaria giustiziata a Napoli nel 1799; Elisa Springer, sopravvissuta ad Auschwitz e vissuta a Manduria; Serafina Ciminelli, brigantessa di Francavilla in Sinni morta a 21 anni nel carcere di Potenza e tante altre. L’iniziativa – che si svolgerà nell’atrio del Comune di Mesagne a partire dalle ore 20.30 – è organizzata dall’Associazione “Di Vittorio” nell’ambito dell’omonima rassegna, con il patrocinio della città di Mesagne ed il contributo della FLC CGIL Brindisi. L’evento ospiterà un banchetto per firmare la richiesta di cancellazione della legge sulla Autonomia Differenziata. L’ingresso è libero.

Concerto dei “The Rockin’ Revival”, con Mario Antonelli, che faranno rivivere lo spirito indimenticabile del rock ‘n’ roll degli anni Cinquanta attraverso una coinvolgente esperienza musicale in cui non mancheranno i colpi di scena. Gli spettatori saranno protagonisti e tutti saranno invitati a ballare, cantare e a divertirsi. Dai classici di Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e Jerry Lee Lewis, fino ai successi indimenticabili di Buddy Holly, Eddie Cochran e Bill Haley, la band eseguirà gli iconici brani di quegli anni, trasportando il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso l’esplosione di energia e vitalità della più originale formula di rock ‘n’ roll. Appuntamento in piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 21.30, l’ingresso è libero e gratuito.